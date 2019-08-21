Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала возможность участия России в саммите G7. По ее словам, РФ ждет конкретных предложений.
Захарова сказала радиостанции "Говорит Москва", что "сейчас сложно понять, о чем идёт речь, надо перенести обсуждение этой темы из публично-развлекательной в профессиональную сферу".
Напомним, ранее стало известно, что президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Дональд Трамп обсудили в телефонном разговоре предложение пригласить Россию на следующую встречу G7, которая состоится в 2020 году.
Возможно, Трамп поднимет эту тему на предстоящем саммите Группы семи. В этом году он пройдет во французском городе Биарриц с 24 по 26 августа.
По словам американского лидера, возвращение к формату G8 целесообразно, поскольку очень многие глобальные вопросы касаются России.
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