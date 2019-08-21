С 2012 года 243 млн евро было направлено властями Германии на содержание базирующихся на ее территории американских военнослужащих.
Такой ответ дает Минфин республики на запрос депутата от Левой партии Бригитте Фрайхольд, пишет «Взгляд». Эта сумма ушла на эксплуатацию участков военных объектов и пенсии. Еще сотни миллионов потрачены на строительство. Из 480 млн евро, выделенных на строительство военных объектов в странах-участниках НАТО, почти все в Германии ушло на нужды американцев.
Документ также гласит, что сейчас в ФРГ около 35,7 тысяч американских солдат и 17 тысяч гражданских лиц, их обслуживающих.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что благодаря его усилиям страны-участницы Североатлантического альянса заплатили на нужды НАТО на 100 миллиардов долларов больше - при том, что многие изначально платили не всю сумму, что были обязаны.
Фото: akdat.com
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