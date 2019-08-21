Протест американской стороне в связи с принятым решением совершить сделку с Тайванем на поставку истребителей с сопутствующим оборудованием заявили в КНР.
По данным RT, по дипломатической линии американцам сделали строгое представление. Компании из США, задействованные в сделке, ожидают санкции.
О решении совершить с Тайванем сделку на общую сумму $8 млрд ранее сообщили в Госдепартаменте США. Она будет проведена как часть программы иностранной военной помощи, которую Госдеп курирует.
В июле Госдеп США также решил поставить Тайваню танки M1A2T Abrams и переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger. Стоимость данного контракта оценивается в 2 миллиарда долларов.
Современный Китай считает себя единственным правопреемником Китайской Республики, провозглашённой в 1911 году, и таким же единственным правопреемником считает себя Тайвань. На протяжении многих лет между ними существует противостояние.
Фото: setwalls.ru
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