Китай не устроило решение США продать Тайваню истребители

Протест американской стороне в связи с принятым решением совершить сделку с Тайванем на поставку истребителей с сопутствующим оборудованием заявили в КНР.

По данным RT, по дипломатической линии американцам сделали строгое представление. Компании из США, задействованные в сделке, ожидают санкции.

О решении совершить с Тайванем сделку на общую сумму $8 млрд ранее сообщили в Госдепартаменте США. Она будет проведена как часть программы иностранной военной помощи, которую Госдеп курирует.

В июле Госдеп США также решил поставить Тайваню танки M1A2T Abrams и переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger. Стоимость данного контракта оценивается в 2 миллиарда долларов.

Современный Китай считает себя единственным правопреемником Китайской Республики, провозглашённой в 1911 году, и таким же единственным правопреемником считает себя Тайвань. На протяжении многих лет между ними существует противостояние.

Фото: setwalls.ru