Источник: Россия готовит к выдаче пленных украинцев

Российская Федерация в ближайшее время может выдать Украине пятерых пленных украинцев, которые стали фигурантами международных разбирательств. Об этом сообщило агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на собственные источники.

Речь идет о Владимире Балухе, Николае Карпюке, Павле Грибе, Станиславе Клыхе и Александре Кольченко. По словам источника, сейчас дипломаты обсуждают условия их освобождения. Задержанные находятся в СИЗО "Лефортово".

Источник утверждает, что украинцы будут переданы для отбывания срока, назначенного им российскими судами.