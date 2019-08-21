Российская Федерация в ближайшее время может выдать Украине пятерых пленных украинцев, которые стали фигурантами международных разбирательств. Об этом сообщило агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на собственные источники.
Речь идет о Владимире Балухе, Николае Карпюке, Павле Грибе, Станиславе Клыхе и Александре Кольченко. По словам источника, сейчас дипломаты обсуждают условия их освобождения. Задержанные находятся в СИЗО "Лефортово".
Источник утверждает, что украинцы будут переданы для отбывания срока, назначенного им российскими судами.
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