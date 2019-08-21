Украинцы раскритиковали Макрона за твит на русском языке

Ряд украинских политиков, которые уже несколько лет борются с проявлением русского языка на Украине, раскритиковали президента Франции за твит на русском. Эмманюэль Макрон написал в Twitter, что видит совместное будущее Европы и России, а также выступает за "объединенную Европу от Лиссабона до Владивостока".

Один из депутатов Верховной рады, а также глава делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев интепретировал слова Макрона иным образом: "Скорее Россия будет простираться от Лиссабона до Владивостока". Еще один депутат ВР - Ирина Геращенко раскритиковала французского лидера за то, что он обсуждает Украину с Путиным без участия украинских представителей.