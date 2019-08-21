Россияне «закидали» комментариями Instagram Сталлоне

Пост с тизером кинокартины «Рэмбо: Последняя кровь» в Instagram американского киноактера Сильвестра Сталлоне получил множество комментариев от россиян.

Это шутки, в том числе основанные на популярных в России мемах. В частности, звучит перефраз цитаты из фильма «Терминатор 2: Судный день» «Мне нужна твоя одежда и мотоцикл». Ранее подобный «флешмоб» призвал устроить именно на странице Сталлоне российский комик Гарик Харламов. Многие комментаторы так и пишут, что пришли «от Гарика».

Раньше подобному «нашествию» подвергали посты актера Леонардо Ди Каприо и певицы Леди Гаги.

Герой фильма «Рэмбо: Последняя кровь» пытается забыть об ужасах войны, но страдает от посттравматического стрессового расстройства и вспоминает прошлое вновь и вновь. Когда в Мексике пропадает его подруга, Джон Рэмбо отправляется за ней и вынужден противостоять преступному синдикату, делающему миллионы на торговле людьми.

Фото: кадр из фильма