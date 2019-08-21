Трампу предложили выкупить Британию

Дональду Трампу в ироничной форме предложили приобрести Британию, если не получится с Гренландией. Сделал это колумнист Daily Mail Ричард Литтлджон.

Он отметил, что таким образом США получили бы в свое подчинение пятые по мощности вооруженные силы и пятую по масштабам экономику мира, а объединение Уолл-стрит с Лондонским Сити привело бы к созданию «непобедимого трансатлантического исполина» в финансовой сфере.

«Озлобленные проевропейски настроенные» британцы встретили бы это слияние «визгом». «Но они вряд ли стали бы возражать против потери суверенитета, учитывая, что они хотят навсегда приковать нас к антидемократической федеральной сверхдержаве ЕС», - отметил Литтлджон.

Также он заявил, что существенной частью британских ключевых организаций - от аэропортов до энергетики - уже владеют представители зарубежья.

Подчиненность американскому правительству при этом «не беспокоит» Литтлджона. По его словам, штаты более независимы от Вашингтона, чем страны Евросоюза от центра последнего. И, в конце концов, американский президент предлагал «всегда только дружбу», а европейские страны «стараются только унизить».

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