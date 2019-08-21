В Совфеде заявили, что G7 надо превратить в G10 с участием Индии и КНР

Россия могла бы вернуться в формат "большой восьмерки" в случае превращения ее в "десятку" с привлечением Китая и Индии, заявил член Совфеда Константин Косачев.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что считает целесообразным возвращение к формату G8 с участием России. Он согласился с предложением французского лидера Эммануэля Макрона пригласить РФ на встречу G7 в 2020 году.

Косачев написал в Facebook, что внутри "семерки" складывается понимание, что, отказавшись от взаимодействия с Россией, входящие в нее страны "выстрелили в ногу" самим себе, а могущественная структура свелась к формату мало кому интересного "междоусобчика".

Однако, по его словам, формат "восьмерки" Россию не устроит, так как там будет действовать формула "семь против одного". Чтобы этого избежать, нужно присоединить к G7 не только РФ, но и КНР и Индию.

"С учётом масштабов экономик и влияния на мировую политику они имеют на то все необходимые основания, - отметил он. - Превращение "семерки" в "десятку" было бы мощнейшим явлением в мировой политике, меняющим векторы, подходы и форматы".

Источник фото: сайт "Единой России"

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