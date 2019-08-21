Трамп решил отменить визит в Данию из-за Гренландии

Президент США Дональд Трамп отменил визит в Данию, запланированный на 2-3 сентября. Об этом сообщает американский телеканал NBC News со ссылкой на собственные источники в Белом доме.

Позднее представитель президентской администрации официально подтвердила эту информацию. Как накануне заявил сам Трамп, он принял решение перенести визит в Данию на две недели из-за незаинтересованности датской стороны в продаже Гренландии.

"Дания - очень особенная страна с невероятными людьми, но, основываясь на комментариях премьер-министра, что она не заинтересована в обсуждении покупки Гренландии, я отложу нашу встречу, запланированную через две недели, на другое время", - написал американский лидер на своей странице в Twitter.

Напомним, на прошлой неделе появилась информация о том, что Трамп допускает возможность покупки Гренландии. В Дании скептически отнеслись к идее президента США.

Ранее "Правда.Ру" писала, что правительство Гренландии исключает возможность продажи острова, но готово к переговорам о сотрудничестве с другими странами, включая США.

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