Дональд Трамп уже в десятый раз стал дедушкой

Сын президента США Эрик Трамп сообщил в Twitter, что его жена - Лора Трамп родила ему дочь. Девочку назвали Каролиной. Отец поприветствовал свою дочь в этом мире и написал, что любит ее.

Дональд Трамп стал дедушкой уже в десятый раз. Пятерых внуков ему подарил младший сын. Еще троих внуков родила дочь - Иванка Трамп, и двоих внуков он получил от старшего сына - Эрика.