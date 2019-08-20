Сын президента США Эрик Трамп сообщил в Twitter, что его жена - Лора Трамп родила ему дочь. Девочку назвали Каролиной. Отец поприветствовал свою дочь в этом мире и написал, что любит ее.
Дональд Трамп стал дедушкой уже в десятый раз. Пятерых внуков ему подарил младший сын. Еще троих внуков родила дочь - Иванка Трамп, и двоих внуков он получил от старшего сына - Эрика.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Недавние исследования показали, что до 25 процентов случаев рака полости рта и 35 процентов случаев рака горла могут быть связаны с вирусом папилломы человека (ВПЧ).
В моем советском детстве мальчишки мечтали стать космонавтами, летчиками, на худой конец, быть похожими на полковника из соседней парадной. Прошло 20 лет...
Известный журналист Андрей Караулов опубликовал видео, в котором рассказал о возможном всплеске народного недовольства в Москве.