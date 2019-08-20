Во Франции группа лиц готовила теракт во время саммита G7 в Биаррице

Полиция Франции задержала пятерых леворадикальных активистов, подозреваемых в подготовке теракта во время саммита G7 в Биаррице.

Об этом сообщает французский круглосуточный новостной телеканал BFM TV.

Согласно предоставленной информации, четверо мужчин и женщина планировали напасть на отель, в котором во время проведения саммита Большой семерки должны были жить жандармы.

Нападением на отель планы активистов не ограничивались — подозреваемые хотели еще и сжечь здание.

Напомним, что саммит G7 будет проходить в Биаррице, Франция, с 24 по 26 августа.

Обеспечивать безопасность саммита будут более 10 тысяч полицейских и сотрудников жандармерии.

На сегодняшний день в Большую семерку стран входят Соединенные Штаты Америки, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и Великобритания.

Японское общественное телевидение переживает, что грядущий саммит G7 может впервые в истории завершиться без подписания совместного коммюнике.

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