В Грузии уволили оскорбившего Путина журналиста

Новый гендиректор грузинской телекомпании "Рустави 2" Паата Салия уволил ряд журналистов, в том числе Георгия Габунию, который позволил себе оскорбления в адрес российского лидера Владимира Путина.

От должностей, в частности, освобождены глава информационной службы Нодар Меладзе и ведущая аналитических передач Эка Квеситадзе.

Салия заявил сегодня представителям СМИ, что ведущие журналисты "Рустави 2" публично заявляют, что создают новый телеканал, при этом продолжают работать в телекомпании. Он назвал это недопустимым.

Напомним, "Рустави 2" оказался в центре скандала в начале июля из-за нецензурных высказываний Габунии в адрес Путина. Комиссия по этике отстранила его от работы на два месяца, но увольнять сразу его не стали.

Госдума РФ предлагала ввести против Грузии санкции из-за этого инцидента, но Путин инициативу не поддержал. Поступок ведущего осудили президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер Мамука Бахтадзе.

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