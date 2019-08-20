Президент Франции Эммануэль Макрон сделал публикацию в Facebook на русском языке. Он отметил, что "Россия - очень глубоко европейская страна".
"Мы верим в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока. Налицо прогресс по многим политическим или экономическим вопросам, мы прилагаем усилия для развития отношений", - написал он.
Политик добавил, что надлежит "разработать архитектуру безопасности и доверия между ЕС и Россией".
Напомним, накануне в летней резиденции французских президентов прошла встреча Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что трехчасовые переговоры были насыщенными, доверительными и конструктивными, однако остались и разногласия.
После этой встречи Макрон написал в Twitter, что будущее России неразрывно связано с Европой.
Читайте также:
Песков: встреча Путина и Макрона в целом прошла позитивной
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Недавние исследования показали, что до 25 процентов случаев рака полости рта и 35 процентов случаев рака горла могут быть связаны с вирусом папилломы человека (ВПЧ).
В моем советском детстве мальчишки мечтали стать космонавтами, летчиками, на худой конец, быть похожими на полковника из соседней парадной. Прошло 20 лет...
Известный журналист Андрей Караулов опубликовал видео, в котором рассказал о возможном всплеске народного недовольства в Москве.