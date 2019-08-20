Макрон опубликовал в Facebook пост на русском языке

Президент Франции Эммануэль Макрон сделал публикацию в Facebook на русском языке. Он отметил, что "Россия - очень глубоко европейская страна".

"Мы верим в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока. Налицо прогресс по многим политическим или экономическим вопросам, мы прилагаем усилия для развития отношений", - написал он.

Политик добавил, что надлежит "разработать архитектуру безопасности и доверия между ЕС и Россией".

Напомним, накануне в летней резиденции французских президентов прошла встреча Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что трехчасовые переговоры были насыщенными, доверительными и конструктивными, однако остались и разногласия.

После этой встречи Макрон написал в Twitter, что будущее России неразрывно связано с Европой.

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