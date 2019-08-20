24 и 25, а также 30 и 31 августа в аэропорту Барселоны пройдет массовая забастовка сотрудников компании Iberia. Об этом россиян предупредило Министерство иностранных дел РФ.
Дипломаты сообщили, что все рейсы в эти даты были отменены. Аэропорт расположен в десяти километрах от города в провинции Эль-Прат-де-Льобрегат.
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