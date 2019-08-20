В аэропорту Барселоны отменяют рейсы из-за забастовки

24 и 25, а также 30 и 31 августа в аэропорту Барселоны пройдет массовая забастовка сотрудников компании Iberia. Об этом россиян предупредило Министерство иностранных дел РФ.

Дипломаты сообщили, что все рейсы в эти даты были отменены. Аэропорт расположен в десяти километрах от города в провинции Эль-Прат-де-Льобрегат.