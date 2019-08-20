В интернет слили данные о немецких клиентах MasterCard

На немецком интернет-форуме появился список клиентов MasterCard, которые стали участниками бонусной программы "Priceless Specials". В списке содержится информация 90 тысяч человек, в том числе их адреса, номера телефонов и номера банковских счетов.

После утечки данных в MasterCard сразу же закрыли платформу бонусной программы. В компании сделали выборочную проверку данных и выяснили, что опубликованный список на 99% содержит реальные данные пользователей. В перечне информации присутствовали и более уникальные данные. Например, подписался ли клиент на информационную рассылку,