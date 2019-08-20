На немецком интернет-форуме появился список клиентов MasterCard, которые стали участниками бонусной программы "Priceless Specials". В списке содержится информация 90 тысяч человек, в том числе их адреса, номера телефонов и номера банковских счетов.
После утечки данных в MasterCard сразу же закрыли платформу бонусной программы. В компании сделали выборочную проверку данных и выяснили, что опубликованный список на 99% содержит реальные данные пользователей. В перечне информации присутствовали и более уникальные данные. Например, подписался ли клиент на информационную рассылку,
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Недавние исследования показали, что до 25 процентов случаев рака полости рта и 35 процентов случаев рака горла могут быть связаны с вирусом папилломы человека (ВПЧ).
В моем советском детстве мальчишки мечтали стать космонавтами, летчиками, на худой конец, быть похожими на полковника из соседней парадной. Прошло 20 лет...
Известный журналист Андрей Караулов опубликовал видео, в котором рассказал о возможном всплеске народного недовольства в Москве.