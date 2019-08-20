Действующий президент Сирии Башар Асад попросил Российскую Федерацию оказать поддержку в подготовке преподавателей русского языка для местного населения.
Об этом сообщил координатор по связям Государственной думы РФ и парламента Сирии Дмитрий Саблин.
Башар Асад считает, что расширения изучения русского языка в Сирии поможет решить важнейшую проблему — отдалить граждан страны от культуры Запада, отметил Саблин.
Действующий президент Сирии подчеркнул, что основная проблема всех арабских стран заключается в том, что одна половина их населения тяготеет к экстремизму, а вторая — к западной культуре, указал координатор по связям Госдумы РФ и парламента Сирии.
Жители Сирии, по словам Башара Асада, хотят учить русский язык, но в стране существует серьезная проблема с его преподавателями, передает Дмитрий Саблин.
Асад понимает, что Российская Федерация не может послать учителей для всех сирийских школ. Но, считает глава республики, Россия могла бы помочь в создании центров по изучению русского языка в Сирии или же, например, организовать курсы для того, чтобы самих сирийцев можно было подготовить как преподавателей русского языка для местной молодежи.
Ранее супруга Башара Асада Асма рассказала населению страны о том, что ее переполняет вера в светлое будущее Сирии.
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