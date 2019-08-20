Почти все южнокорейские криптобиржи оказались на грани банкротства

В начале 2018 года на Южную Корею приходилось около 20% криптовалютных торгов, но сейчас ситуация полностью изменилась. Об этом говорит публикация в издании Business Korea.

Интерес жителей страны к криптовалюте снизился за последние 1,5 года, поэтому местные площадки начали терять клиентов и снижать объемы торгов. Сейчас только пять криптовалютных бирж в Южной Корее входят в сотню самых больших в мире по объемам торгов. Обанкротиться рискуют более 20 криптовалютых бирж.