Лукашенко назвал главные достижения властей Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал главные достижения властей страны.

По его словам, в республике удалось не породить класс олигархов, которые не просто разруливают те или иные ситуации, но и рулят страной. Бандитам и преступникам не позволили поделить страну на части, крышевать эти части, паразитируя на населении, добавил он.

Глава государства отметил, что это величайшее достижение "не только последнего времени, но всего периода независимой Беларуси". И сделано оно благодаря политике, проводимой властями, и правоохранителям.

Лукашенко констатировал, что в основе стабильности государства лежит доверие людей к власти.

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