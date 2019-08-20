28-летний итальянец отдыхал на пляже неподалеку от города Шилла. Во время купания на надувном матрасе он заснул и проплыл около десяти километров. Мужчине удалось пересечь Мессинский пролив.
Через некоторое время после пропажи друзья мужчины обратились к спасателям. На его поиски вылетел вертолет береговой охраны и вышли четыре катера. Спасательная операция продолжалась более девяти часов. Пропавшего итальянца обнаружили уже ночью вблизи Сицилии.
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