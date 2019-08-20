Шведские полицейские случайно взорвали свой склад

В шведском городе Линчёпинг было до основания разрушено здания полицейского склада. В понедельник правоохранители должны были вернуть хозяину украденный мопед, но он заметил, что к транспортному средству примотан подозрительный сверток.

Территорию вокруг склада оцепили, а людей из ближайших домов эвакуировали. На место прибыли взрывотехники, которые проводили работы по разминированию заряда. Позже саперы признались, что совершили ошибку при разминировании, которая привела к детонации. Помимо самого склада были разрушены окна ближайших домов. Обошлось без пострадавших.