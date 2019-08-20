В шведском городе Линчёпинг было до основания разрушено здания полицейского склада. В понедельник правоохранители должны были вернуть хозяину украденный мопед, но он заметил, что к транспортному средству примотан подозрительный сверток.
Территорию вокруг склада оцепили, а людей из ближайших домов эвакуировали. На место прибыли взрывотехники, которые проводили работы по разминированию заряда. Позже саперы признались, что совершили ошибку при разминировании, которая привела к детонации. Помимо самого склада были разрушены окна ближайших домов. Обошлось без пострадавших.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Недавние исследования показали, что до 25 процентов случаев рака полости рта и 35 процентов случаев рака горла могут быть связаны с вирусом папилломы человека (ВПЧ).
В моем советском детстве мальчишки мечтали стать космонавтами, летчиками, на худой конец, быть похожими на полковника из соседней парадной. Прошло 20 лет...
Известный журналист Андрей Караулов опубликовал видео, в котором рассказал о возможном всплеске народного недовольства в Москве.