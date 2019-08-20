Белый дом изучает возможность снижения подоходного налога для предотвращения рецессии, а также остановки спада темпов роста экономики. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники в администрации президента.
Президент США Дональд Трамп считает, что снижение налога позволит стимулировать американскую экономику и вывести ее из состояния спада. Сейчас обсуждение инициативы находится на начальном уровне. Сейчас подоходным налогом в 6,2% облагается зарплата американцев. Собранные от налога средства идут на финансирование государственных программ социального и медицинского страхования.
Примечательно, что администрация Барака Обамы также прибегала к такому решению экономических проблем. При Обаме подоходный налог снижали до 4,2%.
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