Суд Северного округа американского штата Калифорния повторно получил иск от "Федерального агентства новостей" в адрес компании Facebook. Представители ФАН требуют от социальной сети восстановить официальную страницу агентства.
Помимо восстановления, глава ФАН Евгения Зубарева требует от компании компенсировать убытки, а также возместить судебные издержки. Представители агентства ссылаются на то, что Facebook заблокировал их страницу из-за предполагаемой связи с "Агентством интернет-исследований", однако компания не располагает прямыми доказательствами и заблокировала аккаунт ФАН незаконно.
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