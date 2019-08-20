ФАН через суд требует от Facebook восстановить страницу в соцсети

Суд Северного округа американского штата Калифорния повторно получил иск от "Федерального агентства новостей" в адрес компании Facebook. Представители ФАН требуют от социальной сети восстановить официальную страницу агентства.

Помимо восстановления, глава ФАН Евгения Зубарева требует от компании компенсировать убытки, а также возместить судебные издержки. Представители агентства ссылаются на то, что Facebook заблокировал их страницу из-за предполагаемой связи с "Агентством интернет-исследований", однако компания не располагает прямыми доказательствами и заблокировала аккаунт ФАН незаконно.