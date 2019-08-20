ДНР: окраины Донецка обстреляли из минометов

Сегодня утром украинские силовики обстреляли окраины Донецка. В Народной милиции ДНР представителям СМИ заявили, что по ним выпустили более 40 мин.

Со стороны Авдеевки выпустили шесть мин калибром 82 мм по населенному пункту Спартак. Из Песок по окраинам Донецка было выпущено 15 мин калибром 120 миллиметров, пять мин калибром 82 миллиметра. Кроме того, было произведено 15 выстрелов из БМП.

В ведомстве призвали мировое сообщество незамедлительно вмешаться и предпринять все возможные меры, чтобы прекратить "террор украинскими боевиками" в отношении мирных жителей республики.

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