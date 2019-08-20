Сегодня утром украинские силовики обстреляли окраины Донецка. В Народной милиции ДНР представителям СМИ заявили, что по ним выпустили более 40 мин.
Со стороны Авдеевки выпустили шесть мин калибром 82 мм по населенному пункту Спартак. Из Песок по окраинам Донецка было выпущено 15 мин калибром 120 миллиметров, пять мин калибром 82 миллиметра. Кроме того, было произведено 15 выстрелов из БМП.
В ведомстве призвали мировое сообщество незамедлительно вмешаться и предпринять все возможные меры, чтобы прекратить "террор украинскими боевиками" в отношении мирных жителей республики.
Читайте также:
Киев согласился передать Донецку более ста сторонников ДНР
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Недавние исследования показали, что до 25 процентов случаев рака полости рта и 35 процентов случаев рака горла могут быть связаны с вирусом папилломы человека (ВПЧ).
В ведомстве считают, что работодателям следует оценить материальные издержки, связанные с курением сотрудников.
Известный журналист Андрей Караулов опубликовал видео, в котором рассказал о возможном всплеске народного недовольства в Москве.