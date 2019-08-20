Трамп обвинил Google в поддержке Клинтон на президентских выборах

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Google провела некие манипуляции, которые позволили Хиллари Клинтон получить дополнительные голоса на выборах президента в 2016 году. По предварительным подсчетам, кандидат от демократической партии США могла получить от 2,6 до 16 миллионов голосов от незаконных действий Google.

Американский лидер ссылается на доклад, который был якобы опубликован сторонниками Клинтон. Он призывает привлечь компанию Google к суду из-за ее вмешательства в выборы президента США.

Ранее Дональд Трамп неоднократно выступал с критикой в адрес Google. Например, в марте 2019 года он открыто заявлял, что компания сотрудничает с китайской армией. А в декабре 2018 года Трамп обвинял Google в тайонм сотрудничестве с демократической партией США.