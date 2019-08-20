Суд оставил экс-президента Киргизии Атамбаева под стражей до 26 октября

Суд Первомайского района Бишкека оставил до 26 октября под стражей экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Об этом представителям СМИ сообщил его адвокат Сергей Слесарев.

Выездное заседание суда состоялось в здании Государственного комитета национальной безопасности республики, в следственном изоляторе которого бывший лидер страны находится с 8 августа.

Адвокат назвал решение суда незаконным и заявил, что намерен его обжаловать.

Напомним, в начале текущего месяца спецслужбы Киргизии провели операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции. Она сопровождалась применением спецсредств к его сторонникам, в плен к ним попали несколько бойцов спецназа.

В итоге Атамбаев сам сдался, в результате операции пострадали более 130 человек.

Атамбаев является фигурантом 12 уголовных дел. Среди них - убийство, коррупция и организация массовых беспорядков.

Источник фото: Правда.ру

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