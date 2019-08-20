Представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус считает, что стране предстоит трудная зима из-за газовых разногласий с Москвой. На брифинге Герус заявил, что правительство выступает против использования резервных запасов угля, поскольку теплогенерирующие компании могут использовать это для повышения тарифов.
"Мы уже находились в такой ситуации и хорошего в этом ничего нет. Лучше, если бы такое больше никогда не происходило. У нас есть резервные запасы угля с одной стороны и есть разногласия с "Газпромом", которые сулят трудную зиму", - пояснил политик.
Контракт на транзит российского газа в Европу через Украину истекает 1 января 2020 года. Компания "Укртрансгаз", которая обслуживает украинскую ГТС, сообщила, что уже подготовила оборудование к "нулевому реверсу", если сторонам не удастся прийти к новым договоренностям.
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