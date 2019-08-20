Президент Франции Эмманюэль Макрон сделал публикацию в Twitter по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Он написал, что будущее России неразрывно связано с Европой.
"Я убежден, что будущее России неразрывно связано с Европой. Европа едина - от Лиссабона до Владивостока", - написал Макрон в соцсети.
Примечательно, что фраза "От Лиссабона до Владивостока" принадлежит Владимиру Путину. Он произнес ее во время беседы с немецкими журналистами в 2010 году. Под таким же названием вышла и статья, перед визитом Путина в Берлин.
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