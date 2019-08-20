Макрон заявил, что верит в "европейское будущее России"

Президент Франции Эмманюэль Макрон сделал публикацию в Twitter по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Он написал, что будущее России неразрывно связано с Европой.

"Я убежден, что будущее России неразрывно связано с Европой. Европа едина - от Лиссабона до Владивостока", - написал Макрон в соцсети.

Примечательно, что фраза "От Лиссабона до Владивостока" принадлежит Владимиру Путину. Он произнес ее во время беседы с немецкими журналистами в 2010 году. Под таким же названием вышла и статья, перед визитом Путина в Берлин.