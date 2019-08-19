На совместной пресс-конференции с российским лидером Владимиром Путиным Эммануэль Макрон процитировал произведение Достоевского "Подросток".
Когда разговор двух лидеров зашел о роли России в Европе французский президент начал по памяти цитировать отрывок романа, в котором рассказывается об отличиях русского человека от французов и немцев.
Помимо Достоевского Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции упоминал и других известных русских писателей: Александра Солженицына, Ивана Тургенева и Владимира Набокова.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Владимир Путин сообщил президенту Франции об осторожном оптимизме, по итогам телефонных переговоров с Владимиром Зеленским.
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