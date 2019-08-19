Макрон процитировал Достоевского на встрече с Путиным

На совместной пресс-конференции с российским лидером Владимиром Путиным Эммануэль Макрон процитировал произведение Достоевского "Подросток".

Когда разговор двух лидеров зашел о роли России в Европе французский президент начал по памяти цитировать отрывок романа, в котором рассказывается об отличиях русского человека от французов и немцев.

Помимо Достоевского Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции упоминал и других известных русских писателей: Александра Солженицына, Ивана Тургенева и Владимира Набокова.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Владимир Путин сообщил президенту Франции об осторожном оптимизме, по итогам телефонных переговоров с Владимиром Зеленским.

Читайте также:

Макрон дал высокую оценку переговорам с Владимиром Путиным