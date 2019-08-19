В Германии в парке развлечений города Леффинген закрыли аттракцион под названием "Полет орла".
Об этом сообщает немецкая общественная телерадиокомпания SWR.
Согласно предоставленной информации, посетители парка развлечений в Леффингене разглядели в аттракционе "Полет орла" сходство со свастикой.
Аттракцион высотой в 23 метра был открыт в августе текущего года. Руководство парка заявляет, что не подозревало о сходстве "Полета орла" с одной из главных эмблем фашизма до тех пор, пока от недовольных немцев не стали поступать многочисленные жалобы, сообщает SWR.
Было принято решение приостановить работу карусели. Когда конструкцию аттракциона изменят, "Полет орла" вновь заработает.
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