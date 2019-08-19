В Южной Корее объявили бойкот японской продукции

Жители Южной Кореи продолжают масштабную компанию по отказу от японской продукции. Причиной этому стал скандал, который произошел около двух месяцев назад. Местный производитель риса быстрого приготовления CJ Cheiljedang Corp добавлял 0,1-процентную примесь экстракта японской рисовой муки.

Когда об этом стало известно производитель извинился перед потребителями и пообещал заменить сырье на экстракт местного производства. После этого жители страны начали повсеместно отказываться от японской продукции. Граждане Южной Кореи даже начали составлять списки отечественной продукции, которой можно смело заменять японские товары.

Ранее причиной обострения отношений между Токио и Сеулом стал вопрос относительно выплаты компенсаций подневольным работникам Второй мировой войны. Власти Южной Кореи потребовали, чтобы Япония выплатила соответствующие компенсации четырем своим гражданам. В Токио отказалась выплачивать компенсации и заявили, что вопрос закрыт.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как в России бойкотировали товары украинского производства. Насколько следует из опроса ВЦИОМ, все же пока большинство наших сограждан не поддерживают идею бойкота украинских товаров. Но это пока. И большинство весьма относительное, всего несколько процентов.

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