Петиция с просьбой переименовать улицу Победы в Запорожье в улицу Степана Бандеры набрала необходимое число подписей для рассмотрения мэрией города.
Об этом сообщает агентство новостей ТАСС.
Согласно предоставленной информации, петиция собрала 760 подписей.
Примечательно, что после ее публикации на сайте электронных прошений появилась и инициатива с просьбой отменить переименование улицы. Она, однако, пока не набрала достаточное число голосов для рассмотрения мэрией Запорожья.
Напомним, что Степан Бандера — украинский политический деятель, идейный вдохновитель, лидер и организатор украинского националистического движения на Западной Украине.
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