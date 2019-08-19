Китайские правоохранители раскрыли 9378 банд в рамках борьбы с ОПГ

В 2018 и 2019 году китайские правоохранители проводили масштабную операцию по противодействию организованной преступности. Ее разделили на три этапа. Контролем операции занимались власти страны.

Полицейским удалось раскрыть 9378 организованных преступных группировок, а также раскрыть 33335 уголовных дел. Особое внимание сотрудники силовых структур уделяли промышленным районам, где большая предрасположенность к коррупции. Были раскрыты множество сотрудников государственных структур, которые активно взаимодействовали с преступными группами.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что китайским властям удалось вернуть на родину более тысячи коррупционеров-беглецов. Операция проводится китайскими спецслужбами ежегодно, коррупционеров и виновных в экономических преступлениях ищут по всему миру.

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