В 2018 и 2019 году китайские правоохранители проводили масштабную операцию по противодействию организованной преступности. Ее разделили на три этапа. Контролем операции занимались власти страны.
Полицейским удалось раскрыть 9378 организованных преступных группировок, а также раскрыть 33335 уголовных дел. Особое внимание сотрудники силовых структур уделяли промышленным районам, где большая предрасположенность к коррупции. Были раскрыты множество сотрудников государственных структур, которые активно взаимодействовали с преступными группами.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что китайским властям удалось вернуть на родину более тысячи коррупционеров-беглецов. Операция проводится китайскими спецслужбами ежегодно, коррупционеров и виновных в экономических преступлениях ищут по всему миру.
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