США опубликовали спецдоклад о взрыве на Чернобыльской АЭС

В том, что при аварии на Чернобыльской АЭС в ходе самого взрыва погибли лишь двое сотрудников станции, усомнились в США.

По мнению автора рассекреченного отчета о катастрофе, мировое сообщество ученых считает это «ерундой». По его подсчетам, ночью 26 апреля 1986 года вблизи реактора должно было находиться около ста человек. Все они должны были либо погибнуть на месте, либо быть облученными насмерть.

Документ рассекречен в связи с выходом книги журналистки Аллы Ярошинской о катастрофе 26 апреля 1986 года. Она включает дневники очевидцев, официальные отчеты заседаний партии и прочие материалы.

Фото: news.myseldon.com