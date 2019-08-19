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Источник Правда.Ру

Глава Apple убедил Трампа не вводить новые пошлины против Китая

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Президент США Дональд Трамп рассказал, что глава Apple Тим Кук обратился к нему по поводу введения новых пошлин на китайские товары. По словам Кука, компания Samsung является главным конкурентом Apple уже долгие годы, но Samsung может вытеснить Apple с китайского рынка из-за торговых противостояний США и Китая.

По итогам встречи с Тимом Куком Дональд Трамп заявил, что "Apple будет сложно платить пошлины, если она будет конкурировать с Samsung, которая эти пошлины не платит".

В ближайшем будущем вся продукция Apple будет обложена пошлиной в 10%. Сейчас введение пошлин на основную продукцию компании: Macbook, iPad и iPhone отложено до 15 декабря. На остальную продукцию компании пошлины начнут действовать уже с 1 сентября.

На Apple были наложены пошлины из-за того, что компания производит большую часть своих устройств в Китае. Примечательно, что производство Samsung сосредоточено во Вьетнаме, Южной Корее и других странах.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что суд обязал Samsung выплатить 1 миллиард долларов компании Apple за плагиат.

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Темы apple кук samsung китай трамп технологии торговая война
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