Четыре жителя села Ольгинка Акмолинской области Казахстана заболели сибирской язвой.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения постсоветской республики.
Страшный диагноз подтвердили лабораторные исследования, отметили в ведомстве.
В данный момент в селе Ольгинка введен карантин.
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