Солдат ВСУ погиб из-за некорректного обращения с оружием

Один солдат Вооруженных сил Украины погиб и еще трое были ранены на подконтрольной Киеву территории Донбасса.

Об этом сообщает пресс-служба штаба силовой операции ВСУ в Донбассе.

Инцидент произошел из-за нарушения техники безопасности при обращении с оружием и боеприпасами.