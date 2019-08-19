Один солдат Вооруженных сил Украины погиб и еще трое были ранены на подконтрольной Киеву территории Донбасса.
Об этом сообщает пресс-служба штаба силовой операции ВСУ в Донбассе.
Инцидент произошел из-за нарушения техники безопасности при обращении с оружием и боеприпасами.
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