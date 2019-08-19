Польша недовольна объемом немецких репараций за ущерб во Второй мировой

Берлин несправедливо распределяет репарации странам, что подверглись нападению со стороны фашистской Германии во время Второй мировой войны.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович, сообщает немецкое издание Deutche Welle.

Именно Польша "особенно сильно" пострадала от оккупации нацистским режимом, уверен Чапутович. Но страна, недоумевает он, получила якобы "минимальные" финансовые выплаты.

Франция и Нидерланды, например, заявил глава МИД Польши, потеряли во много раз меньше, но получили гораздо больше.

Напомним, что в апреле текущего года стало известно о планах Варшавы требовать от Германии как минимум 900 миллиардов долларов в качестве репараций за ущерб во время Второй мировой войны.