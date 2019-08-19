Трамп подтвердил интерес к покупке Гренландии

Президент США Дональд Трамп подтвердил намерения о покупке Гренландии. Он рассказал в интервью, что американская сторона ведет переговоры с Данией по поводу приобретения острова.

Примечательно, что заявление американского Лидерпоследовало сразу после того, как правительство Гренландии отреагировало на сообщения СМИ о возможной продаже острова. В официальном заявлении властей Гренландии утверждается, что "остров не продается" .

"Я положительно отношусь к этой идее, поскольку она будет выгодна нашей стране со стратегической точки зрения. Мы обсудим этот вопрос с представителями Дании. Это наш хороший союзник, которого мы защищаем, как и половину мира" , - пояснил Трамп.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как Гренландии обрела автономию в 2009 году.

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