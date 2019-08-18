Глава партии "Слуга народа", которая получила большинство по итогам парламентских выборов, Дмитрий Разумков заявил, что война в Донбассе не закончится в ближайшее время. Он отметил, что мирное урегулирование - это большой путь, который страна должна пройти вместе и на это потребуется время.
Также Разумков подчеркнул, что Верховная Рада не может прекратить боевые действия на юго-востоке Украины, поскольку это находится вне ее компетенции.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что бывший депутат украинского парламента опубликовал в интернете секретные документы про преступления ВСУ в Донбассе. В отчете утверждается, что с 2014 по 2015 год солдатами ВСУ было совершено 7422 преступления. Наиболее часто военнослужащие прибегали к похищениям, нарушениям правил дорожного движения и умышленным убийствам.
Читайте также:
В РФ рассказали, что войну в Донбассе можно остановить одним звонком
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Недавние исследования показали, что до 25 процентов случаев рака полости рта и 35 процентов случаев рака горла могут быть связаны с вирусом папилломы человека (ВПЧ).
Законодательство РФ в части проведения публичных мероприятий соответствует мировому опыту, считает член Совета Федерации Андрей Клишас.
Во время взлета самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе.