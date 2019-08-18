Разумков призвал готовиться к "долгой войне" в Донбассе

Глава партии "Слуга народа", которая получила большинство по итогам парламентских выборов, Дмитрий Разумков заявил, что война в Донбассе не закончится в ближайшее время. Он отметил, что мирное урегулирование - это большой путь, который страна должна пройти вместе и на это потребуется время.

Также Разумков подчеркнул, что Верховная Рада не может прекратить боевые действия на юго-востоке Украины, поскольку это находится вне ее компетенции.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что бывший депутат украинского парламента опубликовал в интернете секретные документы про преступления ВСУ в Донбассе. В отчете утверждается, что с 2014 по 2015 год солдатами ВСУ было совершено 7422 преступления. Наиболее часто военнослужащие прибегали к похищениям, нарушениям правил дорожного движения и умышленным убийствам.

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