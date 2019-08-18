Спортивный самолет сел на шоссе А6 Загреб - Риека. Борт совершал плановый полет с учеником и инструктором. Никто из них не пострадал при посадке. По словам инструктора, причиной посадки на автомобильную трассу стал отказ двигателя у самолета.
Инцидент произошел когда воздушное судно находилось на высоте 300 метров.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что командир самолета A321, который приземлился в кукурузном поле под Москвой попросил прощения у пассажиров, что не смог доставить их на место назначения. Он также добавил, что не считает себя героем, поскольку в экстренной ситуации он сделал то, что должен был. При этом пилот высоко оценил действия бортпроводников.
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