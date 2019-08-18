Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, назвав его "Володей". Он попросил ему разрешить въезд на территорию страны, чтобы навестить свою подругу солистку группы "Фристайл" Нину Кирсо.
Сейчас Кирсо находится в одной из больниц Полтавы в коме. Въезд на территорию Украины Андрею Разину запретил экс-президент Петр Порошенко.
"Володя, я должен приехать и проведать Нину. Она лежит в коме, но все слышит, все чувствует", - написал Разин в Instagram/
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Юрий Шатунов покинул группу "Ласковый май" и отказался от всего репертуара группы. На своих концертах Шатунов будет исполнять только свой репертуар, что нужно учитывать людям, которые купят билеты, предупредил Разин. Песни группы "Ласковый май" можно будет услышать лишь на официальных концертах этого коллектива.
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