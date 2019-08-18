Массовую гибель лосося на Аляске спровоцировала жара

Директор Юконской межплеменной рыбной комиссии Стефани Куинн-Дэвидсон получила от жителей Аляски сообщение о том, что в регионе начал массово вымирать лосось. В конце июля она сама направилась к реке Каюкук, чтобы проверить ситуацию с рыбой.

Итогом исследования Куинн-Дэвидсон стало то, что она обнаружила более 850 мертвых лососей, которые погибли во время нереста. Специалисты сразу же начали искать в мертвых тушах следы инфекции или паразитов, однако мертвая рыба была полностью чиста. Тогда ученые связали массовую гибель лосося с высокими температурами, которые наблюдались во время нереста.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что из мировых рек и озер исчезли 94% крупных рыб. Причиной уменьшения количества крупной пресноводной рыбы назвали не только ее массовый вылов и браконьерство. Исследователи утверждают, что на популяцию рыб могло существенно повлиять глобальное потепление. Многие виды рыб либо не успевают покинуть место обитания, либо не могут приспособиться к новым климатическим условиям.

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