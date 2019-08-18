Директор Юконской межплеменной рыбной комиссии Стефани Куинн-Дэвидсон получила от жителей Аляски сообщение о том, что в регионе начал массово вымирать лосось. В конце июля она сама направилась к реке Каюкук, чтобы проверить ситуацию с рыбой.
Итогом исследования Куинн-Дэвидсон стало то, что она обнаружила более 850 мертвых лососей, которые погибли во время нереста. Специалисты сразу же начали искать в мертвых тушах следы инфекции или паразитов, однако мертвая рыба была полностью чиста. Тогда ученые связали массовую гибель лосося с высокими температурами, которые наблюдались во время нереста.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что из мировых рек и озер исчезли 94% крупных рыб. Причиной уменьшения количества крупной пресноводной рыбы назвали не только ее массовый вылов и браконьерство. Исследователи утверждают, что на популяцию рыб могло существенно повлиять глобальное потепление. Многие виды рыб либо не успевают покинуть место обитания, либо не могут приспособиться к новым климатическим условиям.
Читайте также:
В некоторых районах Москвы начали массово умирать кошки
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Недавние исследования показали, что до 25 процентов случаев рака полости рта и 35 процентов случаев рака горла могут быть связаны с вирусом папилломы человека (ВПЧ).
Законодательство РФ в части проведения публичных мероприятий соответствует мировому опыту, считает член Совета Федерации Андрей Клишас.
Во время взлета самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе.