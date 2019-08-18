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Джонсон планирует заключить с лидерами ЕС новый договор по Brexit

Мир » Европа print

Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует заключить новую сделку по Brexit с лидерами Евросоюза. Политик наметил переговоры во время своего первого заграничного визита в новой должности. Об этом сообщил BBC.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в британской пресс появился план правительства под кодовым названием "Желтый молот". В нем кабинет министров предусмотрел самые плачевные последствия выхода страны из Евросоюза без сделки, а также дал рекомендации по их предотвращению.

Кабинет министров прогнозирует, что перебои поставок свежих продуктов, повышение пошлин на нефтепродукты, закрытие некоторых морских портов приведет к массовым протестам, поэтому правительству придется задействовать "полицейский ресурс".

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Темы brexit сделка премьер джонсон евросоюз великобритания
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