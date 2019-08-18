Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер сообщил, что беженцы, которые регулярно посещают родные страны, будут лишены своего статуса. По мнению главы МВД ФРГ, некоторые сирийцы просто пытаются поменять место жительства и врут о своем преследовании на родине.
"Как можно говорить о каких-либо преследованиях, если беженец несколько раз в году посещает свою родную страну. Мы планируем переформатировать работу миграционных служб. Теперь они будут проверять перемещения беженцев и быстро реагировать на их поездки", - сообщил Зеехофер.
Глава немецкого МВД подчеркнул, что "рано или поздно" всем сирийским беженцам придется вернуться на родину. По мнению Зеехофера, это произойдет когда ситуация в регионе стабилизируется.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что немцам приходиться учить мигрантов отличать секс по согласованию от изнасилования. В Германии в 2018 году число преступлений на сексуальной почве, совершенных иностранцами, возросло на 15 процентов, составив 6046 преступлений против 5 258 в 2017 году, согласно федеральной статистике.
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