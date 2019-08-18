Германия собирается выдворять беженцев за посещение родины

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер сообщил, что беженцы, которые регулярно посещают родные страны, будут лишены своего статуса. По мнению главы МВД ФРГ, некоторые сирийцы просто пытаются поменять место жительства и врут о своем преследовании на родине.

"Как можно говорить о каких-либо преследованиях, если беженец несколько раз в году посещает свою родную страну. Мы планируем переформатировать работу миграционных служб. Теперь они будут проверять перемещения беженцев и быстро реагировать на их поездки", - сообщил Зеехофер.

Глава немецкого МВД подчеркнул, что "рано или поздно" всем сирийским беженцам придется вернуться на родину. По мнению Зеехофера, это произойдет когда ситуация в регионе стабилизируется.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что немцам приходиться учить мигрантов отличать секс по согласованию от изнасилования. В Германии в 2018 году число преступлений на сексуальной почве, совершенных иностранцами, возросло на 15 процентов, составив 6046 преступлений против 5 258 в 2017 году, согласно федеральной статистике.

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