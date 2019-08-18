Бурджанадзе назвала ошибкой выход страны из СНГ

Экс-спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе заявила, что выход Грузии из СНГ был ошибкой, поскольку страна не получила от этого никакой выгоды. Официальное решение о выходе Грузии из Содружества независимых государств 18 августа 2009 года в связи с "российской агрессией" в августе 2008 года.

"В том, что Грузия захлопнула дверь в СНГ я вижу лишь политический жест. Никакого практического смысла в этом не было. Для нашей страны это была платформа для политического взаимодействия. В рамках содружества мы могли встречаться с российскими коллегами, участвовать в обсуждении важных в регионе решений. Мы должны были использовать эти возможности, а не отказываться от них", - пояснила свою позицию Бурджанадзе.

Также политик отметила, что нахождение страны в Содружестве независимых государств ни в коем случае не ограничивало права Грузии.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала интервью с президентом Европейской ассоциации политических консультантов Игорем Минтусовым, которые рассказывал о текущих политических процессах в Грузии.

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