Британию ждет дефицит продуктов и лекарств в случае "жесткого" Brexit

Издание The Sunday Times опубликовало часть правительственного доклада, в котором собраны возможные последствия "жесткого" выхода Великобритании из Евросоюза. В докладе говорится, что Британия столкнется с дефицитом топлива, продуктов питания и медикаментов.

Более того, эксперты прогнозируют массовые волнения на границе с Ирландией, а также частичную остановку некоторых морских портов. Документ был составлен канцелярией кабинета министров и содержит рекомендации на случай, если Великобритания покинет Евросоюза 31 октября без сделки.

Авторы назвали документ кодовым словом "Yellowhammer". Так озаглавили план по "предотвращению катастрофического коллапса национальной инфраструктуры". Кабинет министров прогнозирует, что перебои поставок свежих продуктов, повышение пошлин на нефтепродукты, закрытие некоторых морских портов приведет к массовым протестам, поэтому правительству придется задействовать "полицейский ресурс".

Примечательно, что новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон настаивает на выходе страны из Евросоюза 31 октября, даже в случае, если сторонам не удастся подготовить сделку.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Германия приняла множество поправок в законодательство, которые предусматривают дальнейшее взаимодействие с Великобританией, в случае ее выхода из ЕС без сделки.

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