Бывший генеральный директор грузинской канала "Рустави-2" Ника Гварамия основал новую телекомпанию под названием "Мтавари архи" (Главный канал).
Ранее Гварамию уволили с прежней должности после того, как оппозиционный канал "Рустави-2" сменил владельцев. Им стал грузинский бизнесмен Кибар Халваши и его компания "Панорама". Одной из причин увольнения экс-гендиректора стали подозрения в финансовых нарушениях и злоупотреблениях с его стороны. По этим же причинам Гварамию несколько раз вызывали на допрос в Генеральную прокуратуру. Позднее его обвинили в причинении крупного финансового ущерба каналу.
"Основана телекомпания "Мтавари архи". Владельцем контрольных акций и директором являюсь я. Вскоре узнаете об инвесторах, здании, частоте, и я очень надеюсь, о счете: если вы внесете на него хоть один лари, то очень поможете нам и осуществите инвестицию в западное и демократическое будущее Грузии", - написал Гварамия на своей странице в Facebook.
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