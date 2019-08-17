Бывший глава МИД Франции призвал "связать Россию с Европой"

Европа должна наладить партнерские отношения с Россией до того, как это сделает Дональд Трамп, поскольку американский президент не будет принимать во внимание интересы своих европейских союзников. Такое мнение высказал экс-глава МИД Франции Юбер Ведрин.

По мнению бывшего министра, Россию необходимо "вновь связать" с Европой и исправить непоследовательную политику Запада, которая подталкивает Москву к Пекину. Франции следует расширить сотрудничество с Россией в военной, ядерной, космической и цифровой сфере.

Дипломат отметил, что руководство европейских стран допустило много ошибок в отношении России, поэтому сейчас Москве нужно направить позитивные сигналы. Первым шагом для сближения должна стать отмена санкций, которые не приносят никакого эффекта, заключил Ведрин.

Напомним, 19 августа президент Владимир Путин встретится со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном в форте Брегансон на юге Франции.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что санкции ЕС в отношении России бесполезны и вредны для европейского бизнеса. В конечном счете все ограничения приведут к тому, что Москва переориентируется на экономическое сотрудничество с Китаем. Такое мнение высказал глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

Читайте также: Эксперты объяснили, почему Макрон нужен Путину, а Путин - Макрону