Российская Федерация пригласила на празднование юбилея Победы лидера Корейской Народной Демократической Республики Ким Чен Ына.
Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
По его словам, предложение также было направлено главе правительства Великобритании Борису Джонсону.
Юрий Ушаков напомнил, что действующий президент Франции Эммануэль Макрон принял приглашение на празднование юбилея Победы.
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