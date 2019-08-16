Индия не исключила вариант применения ядерного оружия против Пакистана

Применит ли Индия имеющееся в ее арсенале ядерное оружие, "зависит от обстоятельств".

Об этом сегодня, 16 августа, заявил глава Министерства обороны Индии Раджнатх Сингх.

Так глава оборонного ведомства ответил на вопрос о том, возможна ли дальнейшая эскалация конфликта Индии с Пакистаном, сообщает телеканал NDTV.