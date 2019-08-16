Применит ли Индия имеющееся в ее арсенале ядерное оружие, "зависит от обстоятельств".
Об этом сегодня, 16 августа, заявил глава Министерства обороны Индии Раджнатх Сингх.
Так глава оборонного ведомства ответил на вопрос о том, возможна ли дальнейшая эскалация конфликта Индии с Пакистаном, сообщает телеканал NDTV.
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия может отдать Японии два Курильских острова Шикотан и Хабомаи, но на определенных условиях.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия может отдать Японии два Курильских острова Шикотан и Хабомаи, но на определенных условиях.
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